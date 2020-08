2000 politici hanno preso il bonus da 600 euro, si allarga lo scandalo o rischiamo una caccia alle streghe? (Di lunedì 10 agosto 2020) Tra i 5 deputati leggo che ci sarebbe anche un esponente dei 5 Stelle. Non mi importa da quale forza politica provengano, so soltanto che questi 5 deputati non possono più rappresentare le ... Leggi su fai.informazione

Carla12450515 : @MarcoNarcisi1 Fosse stato anche 1 solo, e non 5 parlamentari, fosse stato anche 1 solo, e non 2000 tra rappresenta… - botero1960 : @ladanihadetto @GuidoCrosetto Mah non sappiamo se in effetti le richieste sono legali o meno e nemmeno come sono us… - ijsvv : Bastardi!!! ‘Caccia ai 5 deputati che hanno chiesto il bonus “Cura Italia”. L’Inps: altri 2000 politici hanno fatto… - alfredoporro : RT @alfredoporro: Il problema non sono i 5 parlamentari che lo hanno ottenuto,avendone diritto.E neanche gli altri oltre 2000 politici comp… - alfredoporro : Il problema non sono i 5 parlamentari che lo hanno ottenuto,avendone diritto.E neanche gli altri oltre 2000 politic… -

Ultime Notizie dalla rete : 2000 politici Caccia ai 5 deputati che hanno chiesto il bonus “Cura Italia”. L’Inps: altri 2000 politici hanno fatto la stessa cosa. Di Maio: “Dimissioni” La Stampa Consigliera Milano, non vivo di politica, ho preso bonus

«Mi autodenuncio. Non vivo di politica perchè non voglio e non potrei. Non potrei perchè ho un mutuo, faccio la spesa, mantengo mia figlia e, addirittura, ogni tanto mi piace uscire e durante le ferie ...

Caccia ai furbetti del bonus. Rosato (Iv): 'Non ci risulta'

L'Inps mantiene il rispetto della privacy. Si tratterebbe di 3 leghisti, un esponente del Movimento cinque stelle e uno di Italia Viva che però esclude che ci sia un suo deputato coinvolto. Insieme ai ...

