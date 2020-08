19enni positivi al Covid dopo vacanza a Corfu: "Solo noi con la mascherina, l'abbiamo tolta" (Di lunedì 10 agosto 2020) Sono 9 i nuovi casi di positività al Covid 19 registrati ad Arezzo e provincia. Si tratta di sette diciannovenni valdarnesi (sei di Montevarchi e uno di Laterina) che facevano parte della comitiva reduce da una vacanza a Corfu’ in Grecia - quattro loro coetanei erano già risultati positivi nei giorni scorsi - a ci si aggiunge la mamma 50enne di uno dei ragazzi. Il nono caso è invece quello di un diciannovenne residente ad Arezzo che, pur non essendo in compagnia dei coetanei valdarnesi, era appena tornato da una vacanza a Corfu.“Noi le mascherine le avevamo portate dall’Italia e le prime volte che siamo andati in discoteca le abbiamo anche indossate. Ma eravamo gli unici e gli altri ragazzi ci guardavano come se ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : 19enni positivi Sette 19enni positivi al Covid dopo la vacanza: «Solo noi con la mascherina a Corfù: l'abbiamo tolta» Corriere della Sera 19enni positivi al Covid dopo vacanza a Corfu: "Solo noi con la mascherina, l'abbiamo tolta"

Sono 9 i nuovi casi di positività al Covid 19 registrati ad Arezzo e provincia. Si tratta di sette diciannovenni valdarnesi (sei di Montevarchi e uno di Laterina) che facevano parte della comitiva red ...

Puglia, salgono a cinque i ragazzi positivi al Coronavirus dopo essere tornati da una vacanza in Grecia

Sale la preoccupazione nel Salento per l’incremento del numero di ragazzi contagiati al ritorno da una vacanza in Grecia. Al momento, di una comitiva di 10 ragazzi, tutti 19enni, cinque sono risultati ...

