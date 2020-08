12enne in coma etilico: il tribunale ordina il sequestro del bar che le ha servito da bere (Di lunedì 10 agosto 2020) Una ragazzina di 12 anni è finita in coma etilico e per questo sono stati apposti i sigilli a un bar di Intra, sul lago Maggiore, che le ha servito gli alcolici. L’episodio è di due settimane fa ma dopo le indagini ieri per il Lift, in piazza Ranzoni è scattato il sequestro preventivo dell’attività, su ordine della procura di Verbania. La ragazzina è stata soccorsa il 24 luglio dal il 118 in una strada del centro: si trovava in un grave stato di alterazione dovuto all’alcol. Gli agenti hanno così avviato le indagini per ricostruire la serata della dodicenne: dove era stata, con chi era uscita. La pista ha portato al bar, dove gli agenti hanno scoperto che i drink alcolici venivano somministrati con facilità anche ad altri minori di 16 anni. Il ... Leggi su huffingtonpost

