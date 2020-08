10 agosto: i dati sul Coronavirus oggi nel Lazio e il focolaio al CAS Mondo migliore di Rocca di Papa (Di lunedì 10 agosto 2020) L’andamento dell’epidemia di Coronavirus oggi nel Lazio secondo il bollettino della Regione: ci sono 38 nuovi casi e un decesso. Nella Asl Roma 6 13 nuovi casi positivi all’interno del CAS Mondo migliore di Rocca di Papa. 10 agosto: i dati sul Coronavirus oggi nel Lazio Tra i nuovi casi 13 provengono dal Cas Mondo migliore di Rocca di Papa e 9 casi sono casi di importazione: due i casi di rientro da Ibiza, due casi da Malta, due da Ucraina, due da Pakistan e uno da Romania. Nella Asl Roma 1 sono due i nuovi positivi entrambi a domicilio con link a casi già noti e isolati. I dati ... Leggi su nextquotidiano

