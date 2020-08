Zona rossa, ma Conte il verbale del 3 marzo lo ha visto o no? E Quando? (Di domenica 9 agosto 2020) Restano dubbi sulla mancata Zona rossa a Nembro e Alzano. Le ricostruzioni di Conte, i verbali del Comitato Tecnico Scientifico e i Dpcm. I verbali del Comitato Tecnico Scientifico riaccendono le polemiche intorno alla mancata istituzione della Zona rossa a Nembro e Alzano, un caso finito nel mirino degli inquirenti, intenzionati a fare luce su una pagina scura dell’emergenza coronavirus. Anche perché parliamo di una pagina-chiave dell’emergenza. Secondo alcuni, infatti, una chiusura tempestiva della Bergamasca avrebbe notevolmente ridotto il numero di contagi e vittime nel Nord Italia. Un discorso che in linea teorica sembra non fare una piega. Ma non possiamo neanche ignorare i dati che mostrano come il coronavirus fosse in Italia ben prima che le autorità competenti ... Leggi su newsmondo

