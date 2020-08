‘Zio la Polizia!’, 13 arresti tra pusher e vedette a Roma: sequestrati 8.500€ e 4,5 kg di droghe (FOTO) (Di domenica 9 agosto 2020) In via Cristoforo Colombo gli investigatori del commissariato Esposizione hanno arrestato M.M. , 34 anni, originario dell’hinterland Romano, perché sorpreso con alcuni grammi di marijuana e più di 4 mila euro in contanti. Dopo l’udienza di convalida M.M. è stato sottoposto all’obbligo di firma. Gli agenti del commissariato San Basilio invece hanno arrestato un cittadino Romano di 31 anni T. D. colto in flagranza mentre cedeva ad una terza persona 2,5 grammi di cocaina. A seguito di perquisizione personale l’uomo è stato trovato in possesso di 150 euro mentre la perquisizione nella sua abitazione ha permesso di rinvenire 1,8 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente. Nel corso di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di stupefacenti in Viale Antonio ... Leggi su ilcorrieredellacitta

