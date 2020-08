WTA Palermo – Fiona Ferro domina la finale e vince il torneo, Anna Kontaveit stesa in due set (Di domenica 9 agosto 2020) Fiona Ferro vince il torneo WTA di Palermo, la tennista francese si impone in finale al cospetto di Anna Kontaveit, coronando un percorso impeccabile e mettendo le mani sul prestigioso trofeo. La numero 53 del ranking mondiale parte benissimo nel primo set mettendo pressione alla propria avversaria estone, per poi confermare la propria superiorità nel secondo, chiudendo con il punteggio di 6-2, 7-5 dopo un’ora e quarantacinque minuti di partita.L'articolo WTA Palermo – Fiona Ferro domina la finale e vince il torneo, Anna Kontaveit stesa in due set SPORTFAIR. Leggi su sportfair

WTA_insider : ???????????? With Camila Giorgi, Sara Errani, and Elisabetta Cocciaretto into the QFs @LadiesOpenPA, this is the 1st tim… - Tenniscircus : Ritorna il tennis post lockdown: Palermo incorona Fiona Ferro - - oktennis : WTA Palermo: Ferro trionfa in finale, battuta Kontaveit. Secondo titolo per la francese - MaxKidd7_MD : @MarcoBarzaghi Perché al Wta di Palermo ci sarà la stessa esposizione che in un campo a caso di calcio... Pure in S… - Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: Fiona #Ferro è la regina del #WTAPalermo | #Kontaveit cede in due set -