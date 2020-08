Willian saluta il Chelsea: “Sono stati sette anni meravigliosi. E’ giunto il momento di andare avanti” (Di domenica 9 agosto 2020) Willian Borges da Silva, noto semplicemente come Willian lascia il Chelsea dopo ben sette stagioni. Il calciatore classe 1988 è in scadenza contrattuale e sembra in procinto di accettare l’offerta dell’Arsenal. Con la maglia dei Blues, il brasiliano ha raggiunta quota 63 reti e disputato 339 presenze. Willian affida a Instagram il suo pensiero: “UNA LETTERA APERTA AI TIFOSI DEL Chelsea FOOTBALL CLUB Sono stati sette anni meravigliosi. Nell’agosto 2013, quando ho ricevuto l’offerta dal Chelsea, ero convinto che fosse lì che dovevo giocare. Oggi sono certo che sia stata la decisione migliore. Ci sono stati tanti momenti felici, alcuni ... Leggi su alfredopedulla

MusticaG : Dopo #Pedro stamattina, è il turno di #Willian, che saluta il #Chelsea. #calciomercato - BombeDiVlad : ?? #Willian, lettera aperta ai tifosi del #Chelsea ??? 'Me ne vado a testa alta' #LBDV #LeBombeDiVlad - BombeDiVlad : ?? #Willian, lettera aperta ai tifosi del #Chelsea ??? 'Me ne vado a testa alta' #LBDV #LeBombeDiVlad - GreenMidnight1 : @ariolsz @H_T_H_T_ Man U sta prendendo Sancho, City ha preso Ferran Torres, Arsenal ha Pépé, Chelsea saluta Willian… -

Il giovane francese saluta la Roma in prestito con diritto di riscatto senza essere mai sceso in campo con la prima squadra. Nel giorno della cessione giallorossa a Friedkin, con Pallotta che saluta d ...

Roma, Bianda saluta: ufficiale la cessione allo Zulte Waregem

ROMA - Operazione di mercato "minore" per la Roma, appena passata nelle mani del tycoon texano Dan Friedkin. È ufficiale la cessione del difensore francese William Bianda allo Zulte Waregem. Per il cl ...

