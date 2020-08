Warner Bros. Interactive non è più in vendita, la compagnia di Rocksteady e NetherRealm resta dove si trova (Di domenica 9 agosto 2020) Tempo fa, come sicuramente ricorderete vi avevamo riportato un rumor abbastanza interessante: secondo alcuni report, AT&T, la compagnia proprietaria di Warner Media, aveva messo in vendita la divisione gaming Warner Bros. Interactive Entertainment, comprendente studi come Rocksteady Games, NetherRealm Studios, Monolith Productions e molti altri.Il rumor sosteneva che molti publisher avevano già mostrato interesse nell'acquisire la divisione, come Activision-Blizzard, Electronic Arts, Take-Two e Microsoft, con offerte che si aggiravano fra i 2 e i 4 miliardi di dollari. Se l'affare fosse andato in porto, sarebbe stata un'acquisizione importante. Sfortunatamente (o fortunatamente, dipende da come volete interpretarla), sembra che non ci ... Leggi su eurogamer

Multiplayerit : Warner Bros.: la divisione gaming non verrà venduta, dice il CEO di WarnerMedia - Eurogamer_it : Warner Bros. Interactive non è più in vendita, la compagnia di #Rocksteady e #NetherRealm resta dove si trova. - GiocareOra : Warner Bros Interactive non riesce a vendere, rimane nelle mani di AT&T - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #4: Switch Mortal Kombat 11 - Nintendo Switch editore Warner Bros EUR 21.68 - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #5: Switch Mortal Kombat 11 - Nintendo Switch editore Warner Bros EUR 21.68 -

Ultime Notizie dalla rete : Warner Bros Suicide Squad è salvo: la divisione gaming di Warner Bros non sarà venduta Everyeye Videogiochi Warner Bros. Interactive non è più in vendita, la compagnia di Rocksteady e NetherRealm resta dove si trova

Tempo fa, come sicuramente ricorderete vi avevamo riportato un rumor abbastanza interessante: secondo alcuni report, AT&T, la compagnia proprietaria di Warner Media, aveva messo in vendita la division ...

Warner Bros.: la divisione gaming non verrà venduta, dice il CEO di WarnerMedia

La divisione gaming di Warner Bros. non verrà venduta, come fin qui pronosticato: lo ha dichiarato il CEO di WarnerMedia, Jason Kilar, ponendo fine alle voci per il momento. NOTIZIA di Tommaso Puglies ...

Tempo fa, come sicuramente ricorderete vi avevamo riportato un rumor abbastanza interessante: secondo alcuni report, AT&T, la compagnia proprietaria di Warner Media, aveva messo in vendita la division ...La divisione gaming di Warner Bros. non verrà venduta, come fin qui pronosticato: lo ha dichiarato il CEO di WarnerMedia, Jason Kilar, ponendo fine alle voci per il momento. NOTIZIA di Tommaso Puglies ...