Viviana trovata morta, riconosciuta dall'anello. Nessuna traccia di Gioele (Di domenica 9 agosto 2020) Valentina Raffa Il cadavere (irriconoscibile) a mezzo km da dove ebbe l'incidente. Intensificate le ricerche del bimbo La scomparsa da Venetico (Messina), dove viveva, della 43enne Viviana Parisi, la dj di origini torinesi di cui non si sa più nulla da lunedì scorso, dileguatasi portando con sé il figlio Gioele di 4 anni, ha un tragico epilogo. Le segnalazioni di avvistamenti nei giorni scorsi a Giardini Naxos e a Taormina avevano fatto ben sperare che i due fossero vivi, ma ieri i cani dell'unità cinofila dei vigili del fuoco hanno guidato i loro conduttori al cadavere di Viviana. Le ricerche sono state intensificate durante la notte per vedere di ritrovare il piccolo Gioele, e si spera con tutte le forze che sia ancora vivo, anche se le probabilità non sembrano molte qualora il ... Leggi su ilgiornale

