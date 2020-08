Viviana Parisi: troppi misteri, troppi dubbi, troppe ombre (Di domenica 9 agosto 2020) Una storia strana, fin dai primi lanci di agenzia: una donna ed il figlio spariscono dopo un incidente in autostrada. Da lì in poi molte le domande, poche – ancora – le risposte. Che ci fosse qualcosa di anomalo è emerso subito: la scomparsa di Viviana Parisi e di suo figlio dopo un incidente in … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

poliziadistato : Dal riconoscimento degli effetti personali recuperati dalla #poliziascientifica, il corpo ritrovato nei boschi di C… - MediasetTgcom24 : Messina, Viviana Parisi è morta: è suo il cadavere ritrovato a Caronia | Ancora nessuna traccia del piccolo Gioele… - rtl1025 : ?? È di Viviana #Parisi il cadavere trovato nel pomeriggio nei boschi attorno a #Caronia. Secondo quanto si apprende… - Giacinto_Bruno : RT @ilgiornale: Spunta un messaggio inquietante che Viviana Parisi avrebbe scritto su Facebook circa un mese fa: 'Come se fossi chiusa in u… - ilgiornale : Spunta un messaggio inquietante che Viviana Parisi avrebbe scritto su Facebook circa un mese fa: 'Come se fossi chi… -