Viviana Parisi, per gli inquirenti il bimbo potrebbe averlo ucciso prima del suicidio (Di domenica 9 agosto 2020) Proseguono in Sicilia le ricerche del piccolo Gioele, 4 anni, figlio della dj 43 enne trovata morta ieri a Caronia. Per gli investigatori era con lei nel bosco dove è stata ritrovata. Non si esclude ... Leggi su tg.la7

poliziadistato : Dal riconoscimento degli effetti personali recuperati dalla #poliziascientifica, il corpo ritrovato nei boschi di C… - MediasetTgcom24 : Messina, Viviana Parisi è morta: è suo il cadavere ritrovato a Caronia | Ancora nessuna traccia del piccolo Gioele… - rtl1025 : ?? È di Viviana #Parisi il cadavere trovato nel pomeriggio nei boschi attorno a #Caronia. Secondo quanto si apprende… - AlessandroAima1 : RT @zazoomblog: Viviana Parisi il giallo delle ultime ore: il dettaglio che allarma gli investigatori - #Viviana #Parisi #giallo #delle h… - Laura64135537 : RT @cristianalaz: Il malessere mal gestito da questo governo miete ancora vittime: Viviana Parisi trovata morta, e le speranze per Gioele… -

Ultime Notizie dalla rete : Viviana Parisi Viviana Parisi, il mistero degli ultimi 1.500 metri. Tutte le ipotesi in campo QUOTIDIANO.NET La morte di Viviana Parisi, Gioele non si trova. Si indaga anche per omicidio, la famiglia: "Ricerche partite tardi"

Sono ore drammatiche, con la mente e con il cuore rivolti alla sorte del piccolo Gioele, 4 anni, dopo il ritrovamento del cadavere della madre, Viviana Parisi, 43 anni, ieri ad un chilometro e mezzo d ...

Viviana Parisi, per gli inquirenti il figlio era con lei: al vaglio anche l’ipotesi omicidio

Le ultime notizie sulla scomparsa della dj, trovata morta a Caronia, e del figlio Gioele. Il marito Daniele Mondello è andato nella zona del ritrovamento. L’autopsia verrà eseguita con ogni probabilit ...

Sono ore drammatiche, con la mente e con il cuore rivolti alla sorte del piccolo Gioele, 4 anni, dopo il ritrovamento del cadavere della madre, Viviana Parisi, 43 anni, ieri ad un chilometro e mezzo d ...Le ultime notizie sulla scomparsa della dj, trovata morta a Caronia, e del figlio Gioele. Il marito Daniele Mondello è andato nella zona del ritrovamento. L’autopsia verrà eseguita con ogni probabilit ...