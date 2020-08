Viviana Parisi morta ai piedi di un traliccio: può essersi gettata dall’alto. Disperata ricerca di Gioele (Di domenica 9 agosto 2020) Le speranze di ritrovare in vita Viviana Parisi, la dj scomparsa ormai sei giorni fa, si sono infrante ieri contro un traliccio nei boschi del Messinese. Il corpo della donna, in stato di decomposizione, è irriconoscibile. Per arrivare alla sua identificazione, gli inquirenti si sono dovuti appellare all’abbigliamento che è quello indossato dalla vittima il giorno della sua scomparsa: pantaloncini jeans, una maglietta e un paio di scarpe bianche, una ancora al piede. L’altra trovata vicino al cadavere che giaceva bocconi tra gli alberi di una boscaglia, non molto distante dal punto dell’autostrada A20 da cui Viviana si è allontanata. Il corpo della dj scomparsa ai piedi di un traliccio: ipotesi suicidio? Gli inquirenti al lavoro sul caso, ... Leggi su secoloditalia

