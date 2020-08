Viviana Parisi, l’ultimo inquietante post su Facebook parla del bosco (Di domenica 9 agosto 2020) Il cadavere trovato nei boschi di Caronia, provincia di Messina, nei pressi dell'autostrada, è quello della dj Viviana Parisi. Non si trova però Gioele, il figlio di 4 anni: i due erano spariti da lunedì. Ed in questo contesto si cercano spiegazioni, dettagli, particolari. E uno di questi sta in un post scritto dalla Parisi circa un mese fa, parole che lasciavano intendere in modo abbastanza chiaro come.. attraversasse un momento molto difficile, attanagliata dalla depressione, acuita dalla paranoia per il coronavirus e per gli effetti nefasti che il lockdown aveva avuto su di lei. Ed eccoci al post, in cui la dj scriveva: "Cinque anni fa i miei ormoni sono cambiati e gli ormoni di una donna sono veramente complicati e difficili da gestire - premetteva ... Leggi su howtodofor

