Viviana Parisi, il padre rompe il silenzio: “Me l’hanno ammazzata, ho trovato un biglietto” (Di domenica 9 agosto 2020) Notizia certificata e riportata da IlCorriereDellaSera.it. «Vogliamo sapere dove è nostro nipote Gioele. Mia figlia non c’è più. Ma vogliamo sapere mio nipote dove è finito e se qualcuno gli ha fatto del male». Non si arrende Luigino Parisi, il padre di Viviana, la dj di 43 anni scomparsa nella zona di Caronia, nel Messinese, insieme a Gioele Mondello, il figlio di 4 anni. Dopo aver ricevuto la notizia che il corpo ritrovato tra i boschi di Caronia era di sua figlia, il pensiero, è diventato un’ossessione: sapere dove si trova Gioele, il nipotino di appena quattro anni. «Me l’hanno ammazzata», ripete papà Luigino mentre sta per partire dalla sua casa di Borgo San Paolo, a Torino, per ... Leggi su howtodofor

