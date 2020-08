Viviana Parisi, il giallo delle ultime ore: il dettaglio che allarma gli investigatori (Di domenica 9 agosto 2020) Si infittisce sempre di più il mistero attorno alla scomparsa e alla morte di Viviana Parisi, la 43enne DJ che la mattina di lunedì 3 agosto si è allontanata da Venetico, portando con se suo figlio Gioele di 4 anni. Dopo un banale incidente con un furgoncino di una ditta di manutenzioni, all’interno della galleria Pizzo Turda, sulla A/20, aveva abbandonato la sua Opel grigia ed era uscita dall’autostrada, scavalcando il guardrail e facendo perdere le sue tracce. Ieri pomeriggio il tristissimo epilogo delle ricerche, scattate nelle ore immediatamente successive al sinistro: il corpo della donna è stato trovato nei pressi di un traliccio dell’alta tensione, in c.da Sorba, a 500 metri, in linea d’aria, dal punto in cui era stata vista per l’ultima volta, dove ieri il cane ... Leggi su howtodofor

