Viviana Parisi, Gioele e quel dubbio terribile degli investigatori. Adesso tirano in ballo proprio la mamma (Di domenica 9 agosto 2020) Il caso della scomparsa di Viviana Parisi, la dj e vocalista scomparsa, e poi trovata cadavere, con il figlio Gioiele sull’autostrada vicino alla cittadina di Caronia, è “uno dei casi più difficili che mi sia trovato ad affrontare”. Lo afferma intervistato su La Stampa, Angelo Cavallo, procuratore capo di Patti impegnato nelle indagini che rivolgendosi a chi racconta di avere visto una donna e un bambino che oltrepassavano un guard rail afferma. “Questa testimonianza – preziosissima – arriva a noi soltanto ‘de relato’, riferita da terzi. Faccio appello a questi testimoni, ovunque siano, perché si facciano vivi, basta che vadano in qualsiasi ufficio delle forze dell’ordine, in qualsiasi parte d’Italia”. Cavallo individua inoltre dall’analisi ... Leggi su caffeinamagazine

