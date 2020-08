Viviana Parisi, giallo sulle ultime ore: spunta dettaglio che mette in allarme gli investigatori (Di domenica 9 agosto 2020) Proseguono le ricerche del piccolo Gioele, il figlio di Viviana Parisi, la dj di 43 anni scomparsa con il piccolo da lunedì e trovata senza vita ieri pomeriggio nei boschi di Caronia (Messina). Vigili del fuoco, protezione civile e forze dell’ordine stanno setacciando tutta la zona per trovare il bambino di 4 anni di cui non si hanno più tracce. Si cercano anche testimoni. La donna ieri è stata riconosciuta solo grazie alla fede nuziale perché come riferiscono gli inquirenti il corpo era sfigurato a causa degli animali selvatici che si sono accaniti sul corpo senza vita. La donna sarebbe morta, per cause da accertare, da diversi giorni. Nel frattempo gli inquirenti, nella tarda serata di ieri, hanno sequestrato un traliccio dell’energia elettrica che si trova a pochi metri dal luogo in cui è stato trovato ... Leggi su caffeinamagazine

