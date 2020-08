Viviana Parisi, continuano le ricerche del piccolo Gioele. Ma spunta un’ipotesi che fa rabbrividire: cosa sarebbe successo al suo corpo (Di domenica 9 agosto 2020) Viviana Parisi, il ritrovamento del cadavere nei boschi di Caronia e ancora tanti i misteri sulla sua morte. Irriconoscibile quel corpo senza vita trovato a 500 metri dall’autostrada dove la donna aveva avuto un incidente con la sua auto. Alcuni accessori hanno permesso di proseguire nel riconoscimento per poter confermare che si trattasse davvero del corpo di Viviana. Primo indizio tra tutti, dal forte impatto emotivo, senza dubbio la fede nuziale, con incise le scritte della data del matrimonio e il nome del marito. Poi le scarpe e persino una collanina. Senza alcun dubbio, quel corpo è quello di Viviana Parisi, la 43enne scomparsa insieme al figlio di 4 anni Gioele. Ma in quei boschi di Caronia aleggiano ancore molti ... Leggi su caffeinamagazine

Ci sono troppi misteri, troppe cose che non tornano, nella vicenda di Viviana Parisi e il piccolo Gioele, la madre trovata morta nel bosco di Caronia e il figlio di cui, invece, ancora non si ha ...“Solo l’autopsia potrà dire come e quando è morta Viviana Parisi“, la dj scomparsa con il figlio Gioele il 3 agosto. Lo ha detto il procuratore capo di Patti, Angelo Cavallo, al termine dell’ispezione ...