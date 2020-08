Viviana e Gioele, 22 minuti di 'buco' e le tre ipotesi degli investigatori (Di domenica 9 agosto 2020) Palermo, 9 ago. (Adnkronos) - di Elvira Terranova Sono "almeno tre le ipotesi investigative" sulla morte di Viviana Parisi, Secondo quanto si apprende, gli investigatori stanno cercando di accertare se in quei 22 minuti di 'buco' la donna abbia potuto consegnare il piccolo a qualcuno. Le uniche certezze sono che la donna ha compiuto un percorso fatto a piedi, dopo aver urtato un furgone con la sua auto nella galleria lungo la A20 Messina-Palermo. La dj ha lasciato la sua auto nella piazzola dell'autostrada qualche centinaio di metri più avanti, per arrivare fino al punto in cui è stata trovata senza vita a circa un km e mezzo di distanza. Ma quali sono le tre ipotesi investigative dei magistrati che indagano su quanto avvenuto lunedì pomeriggio? La prima è ... Leggi su iltempo

