Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2020 ore 13 | 30

VIABILITÀ Del 9 AGOSTO 2020 CLAUDIO VELOCCIA 11.20 BBUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER LAVORI STRADA CHIUSA AL TRAFFICO TRA SETTECAMINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO MENTRE IN SENSO CONTRARIO SEMPRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTIVE CHIUSURE DALLA TANGENZIALE EST A VIA FIORENTINI PERCORRENDO LA A24 Roma TERAMO TRAFFICO RALLENTATO TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE TERAMO SULLA A1 Roma NAPOLI CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI PERCORRENDO LA STATALE SALARIA RALLENTAMENTI ALL'ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA AD ANGUILLARA SI RALLENTA SULLA PROVINCIALE VIA REGINALDO BELLONI TRA VIA LA SPEZIA E ...

