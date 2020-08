Verstappen e Leclerc da applausi: così si riaccende una F1 ‘nero Mercedes’ (Di domenica 9 agosto 2020) In qualifica non c’è storia, in gara ora qualche crepa la si denota. Non c’è alcun dubbio, la Mercedes esce dalla doppia Silverstone con qualche perplessità di troppo sul recente lavoro di Pirelli e con tante incognite in vista delle prossime gare con temperature elevate in pista. Prima il cedimento nel Gran Premio di Gran Bretagna con Valtteri Bottas fuori dalla zona punti e Lewis Hamilton vincitore su tre ruote, poi la prima disfatta stagionale del team di Brackley a firma di Max Verstappen, semplicemente fantastico nella gestione gomme. Al Gran Premio del 70° Anniversario lo show è tutto di Max, voglioso di poter dimostrare le sue doti contro un’armata fino ad ora imbattibile. E anche quando l’ingegnere di pista gli chiede di gestire il ritmo e di non surriscaldare eccessivamente le gomme all’inseguimento ... Leggi su sportface

