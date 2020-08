Verso gli Stati generali del M5S. Le Parole Guerriere tornano in Movimento. Si punta al raggiungimento della democrazia diretta (Di domenica 9 agosto 2020) In vista degli Stati generali del Movimento 5 Stelle, la piattaforma “Parole Guerriere” ha pubblicato la sua proposta per una vera e propria metamorfosi di M5S. Partendo dalla presa d’atto di una “profondissima crisi identitaria” e sostenendo che vi è una “forma inadeguata” della struttura movimentista, si punta al raggiungimento della democrazia diretta. Vengono proposte l’adozione una nuova Carta associativa, sedi stabili nei territori, organi direttivi eletti a maggioranza, il passaggio di proprietà del simbolo da Beppe Grillo all’organizzazione politica stessa, così come per la piattaforma Rousseau, che verrebbe tolta a ... Leggi su lanotiziagiornale

HuffPostItalia : Trump: 'Qui la pandemia sta scomparendo'. Ma gli Usa vanno verso i 5 milioni di casi - gennaromigliore : Il team militare di esperti in minacce CBRN (Chimiche, Batteriologiche, Radiologiche e Nucleari) è appena arrivato… - poliziadistato : #Truffeanziani Consigli e suggerimenti al centro degli incontri dei poliziotti Questura di Asti con 200 anziani in… - fiordisale : RT @martafana: Ci risiamo:' manca il personale per gli alberghi. Non si trovano lavoratori: Preferiscono il bonus e il reddito di cittadina… - raffo1900 : Verso gli Stati generali del M5S. Le Parole Guerriere tornano in Movimento. Si punta al raggiungimento della democr… -

Ultime Notizie dalla rete : Verso gli Arco: Vinicio Capossela scava verso gli inferi l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige Verso gli Stati generali del M5S. Le Parole Guerriere tornano in Movimento. Si punta al raggiungimento della democrazia diretta

In vista degli Stati generali del Movimento 5 Stelle, la piattaforma “Parole Guerriere” ha pubblicato la sua proposta per una vera e propria metamorfosi di M5S. Partendo dalla presa d’atto di una ...

Come giocherà la Juve di Pirlo: il modulo preferito, Arthur, Dybala e l'idea su Ronaldo

Era il 30 luglio quando la Juventus annunciava Andrea Pirlo come nuovo allenatore della Juventus Under 23. Una scelta fortemente voluta dal presidente Andrea Ag ...

In vista degli Stati generali del Movimento 5 Stelle, la piattaforma “Parole Guerriere” ha pubblicato la sua proposta per una vera e propria metamorfosi di M5S. Partendo dalla presa d’atto di una ...Era il 30 luglio quando la Juventus annunciava Andrea Pirlo come nuovo allenatore della Juventus Under 23. Una scelta fortemente voluta dal presidente Andrea Ag ...