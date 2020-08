"Vergognoso, dimissioni subito". Bufera travolge la Camera: i cinque deputati che hanno ottenuto dall'Inps il bonus partita Iva (Di domenica 9 agosto 2020) Si sta alzando una vera e propria Bufera dopo che cinque deputati hanno chiesto e ottenuto il bonus per le partita Iva, una delle misure varate dal governo per fronteggiare la crisi dovuta all'emergenza coronavirus. La notizia, diffusa da Repubblica, è stata segnalata dall'Inps, che eroga il contributo. Immediato il polverone con tanto di richiesta ai deputati di venire allo scoperto e dimettersi per quanto accaduto. "È una vergogna che cinque parlamentari abbiano usufruito del bonus per le partite Iva - ha tuonato Roberto Fico, presidente della Camera -. Questi deputati chiedano scusa e restituiscano quanto percepito. È ... Leggi su liberoquotidiano

maryberti2 : RT @Libero_official: 'Vergognoso, dimissioni subito'. Bufera travolge la Camera: i cinque deputati che hanno ottenuto dall'#Inps il bonus p… - TwittIt79840933 : RT @Libero_official: 'Vergognoso, dimissioni subito'. Bufera travolge la Camera: i cinque deputati che hanno ottenuto dall'#Inps il bonus p… - Dsadsa_____ : RT @Libero_official: 'Vergognoso, dimissioni subito'. Bufera travolge la Camera: i cinque deputati che hanno ottenuto dall'#Inps il bonus p… - Libero_official : 'Vergognoso, dimissioni subito'. Bufera travolge la Camera: i cinque deputati che hanno ottenuto dall'#Inps il bonu… - TusciaP : @GiuseppeConteIT Dimissioni per i 5 deputati che hanno chiesto e ottenuto il bonus... Ma insieme a tutti i navigat… -