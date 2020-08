Venezuela-Italia: i retroscena dell'affare coltan (Di domenica 9 agosto 2020) L'inchiesta sul minerale di MaduroCapitalismo alla cubanaL'inchiesta di Panorama sull'oro blu diretto a Trieste ha messo in luce appoggi politici e legami col regime di Nicolás Maduro e ha dato spunto per un'interrogazione parlamentare a Giuseppe Conte. La vicenda però ha anche risvolti internazionali.I nomi della delegazione Venezuelana arrivata a Trieste per dare via libera all'importazione di coltan in Italia. Gli uomini del figlio del presidente Nicolás Maduro finiti il 23 luglio nella lista nera delle sanzioni americane per lo sfruttamento delle risorse minerarie del Venezuela. E l'interrogazione parlamentare al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, «sul trasporto di coltan verso l'Italia» con ... Leggi su panorama

bendellavedova : Ok la gaffe sui libici anziché libanesi, ma Di Stefano sottosegretario Esteri del M5S preoccupa di più perché polit… - vitobusto : RT @embavenitalia: Il #Venezuela propone la creazione di un fondo nel sistema delle Nazioni Unite @ONU_es per affrontare il blocco economi… - amaryllide1 : RT @embavenitalia: Il #Venezuela riconosce la volontà democratica del popolo della Repubblica Cooperativa della Guyana e si congratula con… - Joeljjbc : RT @embavenitalia: Ministro Esteri #Venezuela 'Oggi, oltre i due terzi degli Stati membri delle Nazioni Unite riconoscono ancora il governo… - RafaelMontesan2 : @Silvana_demari Come è possibile che un grande paese come L'ITALIA sia sceso così in basso. Maledetto governo, semb… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezuela Italia La battaglia dell'oro in Venezuela (e l'indizio che porta in Italia) Formiche.net SCENARIO/ Sapelli: Recovery e licenziamenti, destino “venezuelano” per l’Italia

I partiti non esistono più e il governo si fonda su Conte. Ma tra Recovery Fund e blocco dei licenziamenti, gli errori di premier e governo sono tanti Mentre Pd e 5 Stelle appaiono divisi al loro inte ...

Di persone serie ce ne sono ancora anche in Italia ma sono a macchia di leopardo, macchie che non fanno il leopardo

Solidarietà agli amici libici dopo l'esplosione in Libano. L'ha vergato Manlio Di Stefano, non per niente sottosegretario agli Affari Esteri; lo ha ribadito, pari pari, la compagna di setta Elisa Pirr ...

I partiti non esistono più e il governo si fonda su Conte. Ma tra Recovery Fund e blocco dei licenziamenti, gli errori di premier e governo sono tanti Mentre Pd e 5 Stelle appaiono divisi al loro inte ...Solidarietà agli amici libici dopo l'esplosione in Libano. L'ha vergato Manlio Di Stefano, non per niente sottosegretario agli Affari Esteri; lo ha ribadito, pari pari, la compagna di setta Elisa Pirr ...