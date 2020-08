Venditore accoltellato in Cadore, era residente nella Marca (Di domenica 9 agosto 2020) E' residente a Cavaso del Tomba il Venditore ambulante accoltellato nel pomeriggio di sabato 8 agosto a San Pietro di Cadore in provincia di Belluno. L'aggressione è avvenuta verso le 16.30 a San ... Leggi su trevisotoday

SAN PIETRO DI CADORE - Forse un raptus di follia in centro a Mare dove, nel pomeriggio, un comeliano 28enne ha accoltellato all'addome un venditore ambulante senegalese. Un'aggressione in piena regola ...SAN PIETRO IN CADORE (BELLUNO) - Rissa in centro a San Pietro di Cadore, spunta un coltello e una persona rimane gravemente ferita. È successo verso le 17 di oggi, 8 agosto, in piazza Giuseppe Garibal ...