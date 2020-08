Varenna, chiuso il Sentiero del Viandante per uno smottamento (Di domenica 9 agosto 2020) Varenna, Lecco,, 9 agosto 2020 - E' stato chiuso al transito il Sentiero del Viandante, bloccato nella notte da uno smottamento che ha reso impraticabile una parte della camminata in località Pino. Il ... Leggi su ilgiorno

Varenna (Lecco), 9 agosto 2020 - E' stato chiuso al transito il Sentiero del Viandante, bloccato nella notte da uno smottamento che ha reso impraticabile una parte della camminata in località Pino. Il ...