Valeria Liberati gesto inaspettato | Temptation Island tappa fondamentale (Di domenica 9 agosto 2020) Valeria Liberati compie un gesto inaspettato durante i giorni passati, decide così di ricordarsi per sempre della sua esperienza a Temptation Island. La ex fidanzata di Ciavy infatti, all’interno del docu-reality è riuscita a capire realmente quello che provava per il suo compagno ma soprattutto quello che, doveva cambiare per sé stessa. All’interno di Temptation Island la coppia ha infatti capito di non essere completamente innamorata l’una dell’altro tanto che, Valeria è arrivata al punto di lasciarsi andare tra le braccia del single Alessandro Basciano arrivando al punto da baciarlo. Tra Valeria e Ciavy infatti al falò di confronto anticipato è ... Leggi su giornal

Sono ormai diversi giorni che circola un’indiscrezione inerente a un presunto ritorno di fiamma tra Ciavy e Valeria Liberati di Temptation Island. A lanciare per prima questa voce di corridoio è stata ...

Temptation Island: tatuaggio a tema per Valeria

Anche Valeria Liberati ha ceduto! L’onicotecnica romana si aggiunge alla lista dei personaggi che, una volta usciti da Temptation, decidono di dedicare al programma un tatuaggio! Abbiamo conosciuto Va ...

