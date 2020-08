Valeria Capezzuto, è morta a 63 anni la giornalista della TgR Campania. Il sindaco De Magistris: “Professionale e sensibile” (Di domenica 9 agosto 2020) È morta la scorsa notte Valeria Capezzuto, 63 anni, giornalista Rai, per anni inviata della Tgr Campania. Da tempo soffriva di una malattia che si è progressivamente aggravata. La notizia della scomparsa è stata data dal caporedattore e collega Antonello Perillo: “La grande famiglia della Rai di Napoli piange la scomparsa di Valeria Capezzuto. Valeria carissima, abbiamo il cuore a pezzi – scrive in un lungo post su Facebook – Ognuno di noi porterà sempre dentro di sé il tuo sorriso dolce, il tuo sguardo buono, il tuo garbo, la tua innata gentilezza. Ti ricorderemo come una professionista esemplare, scrupolosa, ... Leggi su ilfattoquotidiano

zazoomblog : È morta Valeria Capezzuto volto noto della Tgr Campania - #morta #Valeria #Capezzuto #volto - Mosange : RT @Agenpress: Lutto nel mondo del giornalismo Rai. Si è spenta a 63 anni Valeria Capezzuto - Mosange : RT @NapoliToday: #Cronaca Lutto nel giornalismo: addio a Valeria Capezzuto della Rai - Mosange : RT @TeleCapriNews: Lutto nel mondo dell’informazione in Campania, è morta la giornalista Valeria Capezzuto: E’ morta la scorsa notte Valeri… - ZerounoTv : È morta Valeria Capezzuto, volto noto della Tgr Campania -