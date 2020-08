Usa, nuova tecnica riabilitativa per i pazienti colpiti da Ictus: protagonista l’università di Padova (Di domenica 9 agosto 2020) Sulla rivista Annals of Neurology è stato pubblicato uno studio condotto dal gruppo di Thomas Van Vleet, Senior Scientist di Posit Science in California, in stretta collaborazione con i ricercatori della Harvard Medical School e il gruppo di ricerca di Maurizio Corbetta, Direttore della Clinica Neurologica e del Padova Neuroscience Center dell’Università di Padova, e Principal Investigator del VIMM. I ricercatori hanno individuato una nuova metodologia riabilitativa per i pazienti colpiti da Ictus. Circa un terzo dei pazienti affetti da Ictus presentano un deficit dell’attenzione spaziale noto come “eminegligenza”. Il paziente non è in grado di prestare attenzione o rispondere a stimoli che ... Leggi su ildenaro

