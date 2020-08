Usa, ergastolo per aver venduto 69 grammi di marijuana: torna libero dopo 9 anni (Di domenica 9 agosto 2020) Aveva venduto a un poliziotto 69 grammi di marijuana per un valore di meno di 30 dollari e per questo era stato condannato a una pena considerata spropositata in molti stati, ma non in Louisiana: l’ergastolo... Leggi su feedpress.me

Aveva venduto a un poliziotto 69 grammi di marijuana per un valore di meno di 30 dollari e per questo era stato condannato a una pena considerata spropositata in molti stati, ma non in Louisiana: l’er ...

I manifestanti dei Black Lives Matter potrebbero essere condannati all’ergastolo in Utah

L'ufficio del procuratore distrettuale a Salt Lake City, Utah. Durante le proteste in Utah, i manifestanti dei Black Lives Matter avevano spruzzato vernice rossa e rotto le finestre dell’ufficio del p ...

