Uomini e Donne, Rosa Perrotta risponde ai fan: ”Nemmeno mio padre mi ha mai mantenuta” (Di domenica 9 agosto 2020) Rosa Perrotta è finita nel mirino del gossip a causa di alcuni attacchi che le sono stati fatti da un fan o presunto tale. La ragazza non è riuscita a passarci e ha risposto alla critica prontamente. Rosa Perrotta: LA RISPOSTA ALLE CRITICHE – Un utente sui social l’ha accusata di essere una mantenuta e … L'articolo Uomini e Donne, Rosa Perrotta risponde ai fan: ”Nemmeno mio padre mi ha mai mantenuta” Leggi su dailynews24

