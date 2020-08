Uomini e Donne: il pubblico può votare i futuri tronisti (Di domenica 9 agosto 2020) Uomini e Donne ha scelto tre candidati al trono classico ma solo due siederanno sulla poltrona e a sceglierli sarà il pubblico con una votazione. I due tronisti della prossima edizione di Uomini e Donne saranno scelti dal pubblico, la produzione ha annunciato che gli aspiranti tronisti sono tre e ha chiesto al pubblico di esprimere la sua preferenza su Wittytv. Uomini e Donne cerca di tornare alle origini scegliendo come papabili tronisti tre ragazzi che non sono mai stati visti in televisione, questo nonostante i rumors e le speranze di molte spettatrici di vedere sul trono qualche ex corteggiatore come Alessandro Basciano e Davide Basolo. La versione classica del dating show lo ... Leggi su movieplayer

Pontifex_it : Gli uomini e le donne di #preghiera portano riflessi sul volto bagliori di luce, perché, anche nei giorni più bui,… - trash_italiano : Vabbè almeno tra un mese torna Uomini e Donne. - matteosalvinimi : Un pregiudicato senegalese di 25 anni è stato arrestato a Bari dopo aver cercato di violentare 4 donne. Grazie alla… - ErmannoCastaldo : RT @pbecchi: Indennità da 700 euro per testare il vaccino per il Coronavirus. Uomini e donne pagati per fare le cavie. E ovviamente sarann… - 927miles : RT @trash_italiano: Vabbè almeno tra un mese torna Uomini e Donne. -