Una Vita anticipazioni: GENOVEVA cerca di aiutare FELIPE ma URSULA… (Di domenica 9 agosto 2020) I propositi di vendetta della nuova dark lady GENOVEVA Salmeron (Clara Garrido) cominceranno a vacillare nelle prossime puntate italiane di Una Vita.Leggi anche: Tempesta d’amore, casting news: arriva SELINA, nuovo amore di ChristophComplice il “tradimento” del marito Alfredo Bryce (Eleazar Ortiz), che non esiterà a svelare a Lolita (Rebeca Alemany) che è stata coinvolta nell’imbroglio del Banco Americano e nel passaggio di proprietà della bottega di generi alimentari, la vedova di Samuel (Juan Gareda) verrà infatti smascherata di fronte a tutti gli abitanti di Acacias. Per riacquistare credibilità, a GENOVEVA non resterà dunque altro da fare se non adeguarsi ad un “piano” di FELIPE Alvarez Hermoso (Marc Parejo)… Una ... Leggi su tvsoap

matteosalvinimi : Buona domenica da tutta questa bella gente da Viareggio! C’è una gran voglia di cambiamento, di lavoro, di sicurezz… - matteosalvinimi : 'Matteo non mollate, tenete duro.' 'Voto a sinistra da una vita, ma a questo giro a settembre scelgo la Lega.' L'ar… - RaiCultura : È scomparsa oggi Franca Valeri, aveva appena compiuto 100 anni. Una vita per la tv, il teatro e il cinema.… - d_essere : RT @Joefa39887491: Patrioti e Patriote d'Italia e del mondo auguro a tutti voi la buonanotte.Nei secoli passati e quelli che verranno, il s… - jsugsquad : tra pochissimo la jsugsquad fa un mese, anche se mi sembra passata una vita.?? SONO EMOTIVA. #giuls -