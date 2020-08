Una Vita Anticipazioni 10 agosto 2020: Emilio sospetta di Rafael, nuovo corteggiatore di Cinta! (Di domenica 9 agosto 2020) Anticipazioni e Trame di Una Vita per la puntata del 9 agosto 2020 rivelano che nell'Episodio vedremo Bellita premere per avvicinare Cinta a Rafael. Emilio, però, non si fida del nuovo corteggiatore di Cinta... Leggi su comingsoon

matteosalvinimi : Buona domenica da tutta questa bella gente da Viareggio! C’è una gran voglia di cambiamento, di lavoro, di sicurezz… - _MiBACT : #FrancaValeri, il ministro @dariofrance: «Ci ha lasciato una grande donna. Geniale, poliedrica, sempre in anticipo… - massimobray : La tragedia di #Marcinelle in #Belgio, avvenne nella miniera di carbone Bois du Cazier dove vi persero la vita anch… - GINA32451015 : Ecco Nori, metà della sua vita tutto solo in attesa che qualcuno si innamori di lui - alessndr96 : RT @napolista: Il Napoli è fuori dalla Champions. Ma Mertens fa la pizza, Demme si chiama Diego, e il popolo è contento La mentalità perde… -