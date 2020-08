"Un pugno di euro per fare le cavie". Becchi denuncia l'ultima vergogna sul coronavirus: limite superato (Di domenica 9 agosto 2020) Una vera e propria vergogna denunciata da Paolo Becchi: "Indennità da 700 euro per testare il vaccino per il coronavirus. Uomini e donne pagati per fare le cavie - cinguetta indignato -. E ovviamente saranno coloro che più sono bisognosi a mettere a repentaglio la loro salute per un pugno di euro". Proprio così un pugno di mosche in cambio del test per trovare il vaccino anti-Covid. Le prime dosi sono arrivate dallo Spallanzani e l'appello non si è fatto attendere: "Stiamo cercando volontari sani, di ambo i sessi, di età compresa tra i 18 e i 55 anni, oppure tra i 65 e gli 85 anni, iscritti al Servizio Sanitario nazionale, che non abbiano partecipato ad altri studi ... Leggi su liberoquotidiano

