Un ciclo è finito, lo sapevamo già. La tifoseria e il folklore non c’entrano (Di domenica 9 agosto 2020) Caro Vanni se non fossi amante dell’ironia tra le righe, il tuo articolo mi farebbe incazzare ma ti lascio il beneficio letterario dell’amara sintesi cinica. Insomma il Napoli che esce a Barcellona è l’ultimo fallimento stagionale di una squadra non all’altezza e di una tifoseria tristemente romantica e folkloristica, giusto? Io ho altre idee, il Napoli al Camp Nou dove il Barça non perde da anni ed anni non è uscito a testa alta, è uscito meritatamente perché nettamente inferiore ai catalani. Ciononostante al netto di mezz’ora tragica, di Var alterno e di occasioni sprecate, può persino recriminare. L’impresa fatta dal Lione – che tu menzioni – non è assolutamente paragonabile. Primo, perché il Barcellona non è la Juventus. Secondo, perché i ... Leggi su ilnapolista

La stagione del Napoli si è chiusa con la sconfitta degli azzurri al Camp Nou contro il Barcellona. Tanti azzurri lasceranno la Campania. Il giornalista Liberato Ferrara, attraverso il sito persempren

(di Arturo Minervini) - Zero a Çakir, turco tutt'altro che napoletano. A Barcellona puoi perdere e magari il Napoli avrebbe perso lo stesso, ma si può assegnare il gol di Lenglet pur avendo l'ausilio

