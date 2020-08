UFFICIALE | Atletico Madrid, due calciatori positivi al Covid: a rischio la gara Champions con il Lipsia (Di domenica 9 agosto 2020) I Colchoneros non hanno reso noti i nomi dei due contagiati, già posti in isolamento domiciliare. Si attendono i risultati dei nuovi test Leggi su 90min

Fprime86 : RT @cmdotcom: #AtleticoMadrid, UFFICIALE: due casi positivi al coronavirus, a rischio la partita col #Lipsia? - Diegws : Attraverso un comunicato ufficiale l'Atletico Madrid ha reso noto che 2 dei propri tesserati sono risultati positiv… - cn1926it : UFFICIALE – #AtleticoMadrid, due positivi al #coronavirus: allarme in #ChampionsLeague - bianca_caimi : RT @cmdotcom: #AtleticoMadrid, UFFICIALE: due casi positivi al coronavirus, a rischio la partita col #Lipsia? - sportli26181512 : Atletico Madrid, UFFICIALE: due casi positivi al coronavirus, a rischio la partita col Lipsia?: Brutte notizie per… -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Atletico

Nessun calciatore infortunato, ma come ufficializzato dallo stesso clu ...Il comunicato del club conferma i risultati dei test di ieri: non si sanno i nomi dei contagiati. Domani la squadra dovrebbe partire per Lisbona, ma in accordo con la Uefa saranno ripetute le prove Br ...