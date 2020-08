UFC Fight Night 174 – Derrick Lewis è bestiale! (Di domenica 9 agosto 2020) UFC Fight Night 174 è stata un’altra serata di MMA che ha regalato momenti esplosivi. Iniziando dal main event, dove Derrick “The Black Beast” Lewis vince per TKO contro Aleksei Oleinik, cementando così il suo status di miglior artista del KO nella storia dei pesi massimi della UFC. Chris Weidman, l’ex campione dei pesi medi, torna a vincere e nella colonna dei vincitori della serata con alcune performance straordinarie troviamo anche Darren Stewart, Beneil Dariush, Kevin Holland e Andrew Sanchez. Derrick Lewis prepara ai bendaggi pochi istanti prima del suo incontro Credit: UFC via TwitterThe Black Beast, vince e convince… Derrick Lewis diventa con questo incontro il peso massimo con più ... Leggi su sport.periodicodaily

