Tuffi, Tania Cagnotto si ritira: “Ho una nuova vita dentro di me” (Di domenica 9 agosto 2020) Tania Cagnotto si ritira. L’annuncio è arrivato tramite i social: “Ho una nuova vita dentro di me”. BOLZANO – Tania Cagnotto si ritira. Il sogno Tokyo 2020 per la campionessa italiana si è spento con il rinvio per il coronavirus. Uno slittamento che aveva portato la bolzanina a riflettere sul suo futuro e l’annuncio della decisione di appendere il costume al chiodo è arrivato tramite i social. “Ho una nuova vita dentro di me” L’annuncio del ritiro di Tania Cagnotto è arrivato tramite Instagram: “Eccoci qui… vi avevo detto che verso settembre avrei deciso se ... Leggi su newsmondo

