Tuffi, Tania Cagnotto si ferma qua: 'Sarò ancora mamma' (Di domenica 9 agosto 2020) Niente coppia sincro delle mamme, niente sesta Olimpiade: Tania Cagnotto dice addio. La tuffatrice lo ha annunciato con un post via Instagram. A sorpresa visto che lo scorso febbraio aveva dichiarato ... Leggi su gazzetta

Eurosport_IT : ?? Si ritira la più grande tuffatrice italiana di sempre! Grazie di tutto @TCagnotto e auguri per il prossimo bebè i… - isainsolia : Solo l’idea di rivederla sul trampolino mi rendeva felice, perché con i suoi tuffi ci sono cresciuta. E, a dirla tu… - AntoDamiano1996 : Perché quel 7 agosto 2016, con tuffi, Tania Cagnotto e Francesca Dallapè hanno scritto la storia del nostro sport.… - Laura170178 : RT @Eurosport_IT: ?? Si ritira la più grande tuffatrice italiana di sempre! Grazie di tutto @TCagnotto e auguri per il prossimo bebè in arri… - AntoDamiano1996 : La Rai si collega prima con i tuffi. C'è la finale del trampolino 3m sincro. Noi schieriamo una coppia di due ragaz… -

Ultime Notizie dalla rete : Tuffi Tania

Corriere dello Sport.it

Tania Cagnotto ha annunciato il ritiro definitivo dall'agonismo anche perché, come lei ha annunciato, "il destino ha voluto regalarmi una nuova vita dentro di me, già felice per la mia scelta". Per le ..."Questa volta ho scelto la vita, la famiglia e poco dopo il destino ha voluto regalarmi una nuova vita dentro di me, già felice per la mia scelta". E' un passaggio di un post su Instagram dove Tania C ...