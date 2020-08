Toscana, balzo di contagi da Covid: 61 nuovi positivi in 24 ore (Di domenica 9 agosto 2020) commenta balzo di nuovi casi di coronavirus in Toscana, dove si contano oggi 61 nuovi positivi dopo i 23 di ieri. Non si registrano invece nuovi decessi. Dalla Regione spiegano che tra gli ultimi ... Leggi su tgcom24.mediaset

MediasetTgcom24 : Toscana, balzo di contagi da Covid: 61 nuovi positivi in 24 ore #coronavirus - AntonelloCocco4 : RT @Miti_Vigliero: Coronavirus: balzo Toscana, 61 nuovi casi per lo più giovani - Ultima Ora - ANSA - mimich58 : RT @Miti_Vigliero: Coronavirus: balzo Toscana, 61 nuovi casi per lo più giovani - Ultima Ora - ANSA - zazoomblog : Coronavirus: balzo Toscana 61 nuovi casi per lo più giovani - #Coronavirus: #balzo #Toscana #nuovi - Fusillide : RT @Miti_Vigliero: Coronavirus: balzo Toscana, 61 nuovi casi per lo più giovani - Ultima Ora - ANSA -