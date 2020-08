TikTok potrebbe portare la Casa Bianca in tribunale (Di domenica 9 agosto 2020) TikTok martedì 11 agosto darà il via ad una causa contro l’amministrazione Trump ed il suo ordine esecutivo L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

TuttoAndroid : TikTok potrebbe portare la Casa Bianca in tribunale - DataMediaHub : TikTok potrebbe intraprendere un'azione legale contro l'amministrazione Trump la prossima settimana -… - astaniscia86 : Anche #Twitter è interessata a #TikTok La sua offerta potrebbe essere vincente rispetto a quella di #Microsoft in… - stodormendoo : Raga comunque io sono in qualunque parte di tiktok, forse il fatto che ci passo le giornate potrebbe essere una spiegazione #tiziaparty - yutaismymoon : il fatto che somi potrebbe aver visto il mio commento su tiktok tavola periodica <3 -

Ultime Notizie dalla rete : TikTok potrebbe

Anche il co-fondatore Bill Gates (oggi impegnato su altri fronti) si unisce alla schiera di coloro che non hanno ben chiari i piani di Microsoft in merito all’acquisizione di TikTok. In un’intervista ...Da oggi sbarca in Italia anche Instagram Reels che da molti è considerato il clone di Tik Tok e che nei fatti apre a Facebook le porte di un nuovo mondo. Le due piattaforme diventano quasi uguali perm ...