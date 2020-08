TikTok, arriva la risposta al ban di Trump: “Siamo sconcertati” (Di domenica 9 agosto 2020) Trump conferma il ban a TikTok negli Usa, scatenando la risposta del social nei confronti del tycoon. L’app di ByteDance risponde: “Siamo sconcertati”. Il 7 agosto è stata una data fondamentale nel mondo social a stelle e strisce, infatti il presidente americano Donald Trump ha imposto il ban a TikTok nel suo paese, scatenando la … L'articolo TikTok, arriva la risposta al ban di Trump: “Siamo sconcertati” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

