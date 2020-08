The Sun - Otamendi: sondaggio del Napoli, sull'argentino anche il Valencia (Di domenica 9 agosto 2020) Nicolas Otamendi, difensore centrale del Manchester City, piace al Napoli. Secondo quanto riportato dal The Sun, il club di De Laurentiis ha chiesto informazioni sull'argentino, valutato circa 9 milioni dai Citizens. Leggi su tuttonapoli

THE SUN - Il Napoli valuta Otamendi del City, costa 9 milioni. Koulibaly verso l'addio

Il Napoli valuta l'acquisto di Nicolas Otamendi del Manchester City, il difensore argentino costa sui nove milioni di euro. Kalidou Koulibaly è in bilico, il calciatore franco senegalese piace a diver ...

