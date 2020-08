Thailandia, made in Italy in vetrina alla fiera “Food and Hotel” (Di domenica 9 agosto 2020) Bellavita Expo annuncia la nuova partnership con la Thai-Italian Chamber of Commerce per la promozione delle eccellenze dell’agroalimentare italiano alla fiera “Food and Hotel Thailand” dal 9 al 12 Settembre 2020. Tra i principali obiettivi della Thai-Italian Chamber of Commerce c’è la promozione del “made in Italy” in Thailandia, e nel Sud-Est Asiatico, nonché lo sviluppo della cooperazione reciproca tra i due paesi in ambito economico. Bellavita Expo, attraverso una collaborazione ormai consolidata con “Food and Hotel Thailand” – la principale fiera commerciale nei settori dell’ospitalità e della gastronomia in Thailandia e nel Sud-Est Asiatico, riesce a mettere in mostra i migliori ... Leggi su ildenaro

Ultime Notizie dalla rete : Thailandia made Thailandia, made in Italy in vetrina alla fiera "Food and Hotel" Il Denaro Thailandia, made in Italy in vetrina alla fiera “Food and Hotel”

Bellavita Expo annuncia la nuova partnership con la Thai-Italian Chamber of Commerce per la promozione delle eccellenze dell’agroalimentare italiano alla fiera “Food and Hotel Thailand” dal 9 al 12 Se ...

Bellavita Expo annuncia la nuova partnership con la Thai-Italian Chamber of Commerce per la promozione delle eccellenze dell’agroalimentare italiano alla fiera “Food and Hotel Thailand” dal 9 al 12 Se ...