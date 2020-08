Terremoto a Montecitorio: scoperti 5 parlamentari «furbetti» che percepivano il bonus partite Iva (Di domenica 9 agosto 2020) Roma, 9 ago– E’ l’ennesima, surreale – per usare un eufemismo – storia che rischia di alimentare ancora di più il vento dell’anti-politica in previsione del referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. E giunge proprio dal nostro Parlamento, il quale a quanto ha scoperto e riportato La Repubblica, citando fonti della Direzione Anti-frode, anti-corruzione e trasparenza dell’Inps, ospita cinque parlamentari che hanno pensato bene di far richiesta e intascarsi i 600 euro per le partite Iva previsti dai decreti Rilancio e Cura Italia. La misura, come si ricorderà, era stata voluta dal Governo per rappresentare una – sia pur molto parziale e risicata – forma di contrasto alla crisi economica che ha colpito i lavoratori autonomi durante i mesi del lockdown. A ... Leggi su ilprimatonazionale

Terremoto in Forza Italia, la deputata emiliana Benedetta Fiorini lascia il gruppo alla Camera e passa alla Lega. Lo ha annunciato il presidente di turno Fabio Rampelli al termine della seduta di Mont ...

