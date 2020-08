Tennis, Berrettini non ha dubbi: “giocherò gli US Open. Coronavirus? Speriamo arrivi presto il vaccino” (Di domenica 9 agosto 2020) Matteo Berrettini mette conferma la sua partecipazione agli US Open, secondo Slam stagionale dopo quello giocato ad inizio anno in Australia. Hannah Peters – foto GettyIl Tennista azzurro non ha dubbi sul fatto che sarà ai nastri di partenza del torneo americano, nonostante la pandemia di Coronavirus che sta mettendo in ginocchio gli Stati Uniti. Interrogato sulle sue intenzioni, Berrettini ha ammesso: “giocherò gli US Open, ma ci sono molti dubbi sulle questioni di quarantena sulla via del ritorno in Europa. In realtà, non sappiamo ancora se riusciremo a giocare in Europa in autunno. Molti tornei hanno perso soldi, ci saranno tagli da parte degli sponsor. Speriamo che il vaccino ... Leggi su sportfair

TennisWorldit : Berrettini: 'Il lockdown mi è servito ad acquisire una nuova consapevolezza' - federtennis : Nelle entry list degli #USOpen 2020 ci sono 9? italiani e 2? italiane: ??Berrettini ??Sonego ??@janniksin ??Mager ??… - infoitsport : Tennis: Rafael Nadal non giocherà gli US Open 2020! Nove azzurri nell’entry list tra cui Berrettini, Sonego e Sinner - Leonard40959202 : Matteo Berrettini: 'Punto ai grandi tornei. Tokyo è il sogno, voglio esserci' - Tennis_Ita : Enry list Us Open: Djokovic e Berrettini sì, forfait Nadal -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Berrettini Berrettini: "Punto ai grandi tornei. Tokyo è il sogno, voglio esserci" La Gazzetta dello Sport Alizé Lim, da tennista a giornalista

Fotogenicità, naturalezza davanti alle telecamere e profonda conoscenza dello sport. Gli ingredienti per una seconda carriera nel mondo del tennis per Alizé Lim ci sono tutti, apparentemente più affas ...

VARIE: ITALIAN SPORTRAIT AWARDS A FEDERICA PELLEGRINI E PALTRINIERI-2-

Con i patrocini del Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Coni, Sport e Salute, Comitato Italiano Paralimpico, Regione Lazio, Citta' Metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale e Luiss Gui ...

Fotogenicità, naturalezza davanti alle telecamere e profonda conoscenza dello sport. Gli ingredienti per una seconda carriera nel mondo del tennis per Alizé Lim ci sono tutti, apparentemente più affas ...Con i patrocini del Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Coni, Sport e Salute, Comitato Italiano Paralimpico, Regione Lazio, Citta' Metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale e Luiss Gui ...