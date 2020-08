Tassista abusiva aggredisce “collega” con un martello (VIDEO) (Di domenica 9 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un Tassista è stato aggredito da una Tassista abusiva a Napoli che era stata sorpresa alla fermata dei bus Anm mentre caricava dei turisti. La donna, scesa dall’auto, ha preso un martello minacciando l’uomo che è stato costretto a mettersi in salvo. Lo denuncia il consigliere dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, con un VIDEO postato sulla propria pagina Facebook. “”Borrelli, ancora una volta la Tassista abusiva, sempre la stessa”. Ho ricevuto questo VIDEO da diversi tassisti e ho chiesto alla Polizia Municipale di vigilare, in particolare in questo periodo, sui tassisti illegali e sulle truffe ai turisti. Due fenomeni che rovinano l’immagine della ... Leggi su anteprima24

«Un video che sta diventando virale sui social mostra una tassista abusiva alla fermata dei bus Anm mentre cerca di caricare in auto alcuni turisti. Interviene un tassista regolare per redarguirla e l ...

