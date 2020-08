Tania Cagnotto si ritira: "Ho scelto la famiglia, una nuova vita dentro me" (Di domenica 9 agosto 2020) ROMA - Dopo essere rientrata nel 2019, convinta da Francesca Dallapè, per partecipare ad un'ultima Olimpiade, Tania Cagnotto ha deciso di dire addio ai tuffi. Con lo spostamento di Tokyo al 2021, la ... Leggi su corrieredellosport

Eurosport_IT : ?? Si ritira la più grande tuffatrice italiana di sempre! Grazie di tutto @TCagnotto e auguri per il prossimo bebè i… - ItaliaTeam_it : Semplicemente GRAZIE. ?? Tania #Cagnotto ha annunciato il ritiro dall'attività agonistica. @TCagnotto… - LiaCapizzi : Si ritira la regina dei tuffi. Tania Cagnotto diventerà mamma per la seconda volta e dice stop. Niente più gare, no… - MarcheGIORGIA : RT @Eurosport_IT: ?? Si ritira la più grande tuffatrice italiana di sempre! Grazie di tutto @TCagnotto e auguri per il prossimo bebè in arri… - supersic88 : RT @Eurosport_IT: ?? Si ritira la più grande tuffatrice italiana di sempre! Grazie di tutto @TCagnotto e auguri per il prossimo bebè in arri… -